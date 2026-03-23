「オランウータンのぬいぐるみを連れたニホンザルの子ども」として日本のみならず世界からも注目を集めている市川市動植物園の「パンチ君」の人気が絶頂期を迎えている。 20日から22日までの三連休は「行楽日和」ということもあって、同動植物園には三連休の間に12,800人もの来園者があり、パンチが飼育されているサル山見たさに長蛇の列が形成された。 ここ数週間のパンチはオランウータンのぬいぐるみとは若干の距