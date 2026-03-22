カブスの鈴木誠也外野手が、開幕戦（日本時間２７日、対ナショナルズ）メンバーから外れることが明らかになった。２１日（日本時間２２日）にカウンセル監督がメディアに応対する様子を地元局マーキースポーツネットワークがＸで報じた。同監督は「明らかに開幕戦には間に合わないと思う。開幕戦でプレーできる状態にはならないだろう。だから、開幕戦を過ぎた段階で、ある程度決断をしないといけない。時間はまだあるから、そ