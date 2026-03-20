調味料を使おうとしたのに「もう、なかった！」「あ、買い忘れた！」というピンチにときどき見舞われがち。そんなときに便利なのが、「みりん」をアレで代用できちゃうワザ。みりんの味わいをササッと用意できるので、調理が中断されることなく、無事においしく仕上げられますよ。 「みりん」の代用ワザ 日本酒と砂糖を混ぜ合わせるだけで、みりんのような味わいになるんです。こちらはレシピ作者さんが料理人の方から教えてもら