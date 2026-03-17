宮部のぞみデジタル写真集『春、トキドキ雪。』（撮影／Takeo Dec.）『仮面ライダーガヴ』でヒロイン・甘根幸果役を演じた宮部のぞみさんが、2026年3月16日（月）発売の『週刊プレイボーイ13&14号』で二度目の表紙に登場！これを記念して、現在【週プレ グラジャパ！】では「宮部のぞみ特集」ページを公開中。【週プレ グラジャパ！】で発売中の宮部さんのデジタル写真集をまとめてチェックしていただけるページとなっていま