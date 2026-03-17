

宮部のぞみデジタル写真集『春、トキドキ雪。』（撮影／Takeo Dec.）





『仮面ライダーガヴ』でヒロイン・甘根幸果役を演じた宮部のぞみさんが、2026年3月16日（月）発売の『週刊プレイボーイ13&14号』で二度目の表紙に登場！ これを記念して、現在【週プレ グラジャパ！】では「宮部のぞみ特集」ページを公開中。【週プレ グラジャパ！】で発売中の宮部さんのデジタル写真集をまとめてチェックしていただけるページとなっています。こちらの記事では、宮部さんのデジタル写真集を一挙ご紹介します！

宮部のぞみデジタル写真集『春、トキドキ雪。』（撮影／Takeo Dec.）

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宮部のぞみデジタル写真集『新ヒロインにひと目惚れ』（撮影／LUCKMAN）





2024年9月、『仮面ライダーガヴ』の新ヒロインとして週プレに初登場した宮部のぞみさん。当時は21歳の現役女子大生でした。彼女が演じたのは、ギャル社長・甘根幸果（あまねさちか）。すっかり金髪のイメージが定着した彼女ですが、幸果さんを演じるまでは一度も金髪に染めたことがなく、引っ込み思案なところがあったそう。まさにコチラのデジタル写真集で見られる表情は、どこか初々しいというか、あどけないというか。今見ると、少し幼い印象を受けるのが不思議です。



宮部のぞみデジタル写真集『その美脚、規格外。』（撮影／Takeo Dec.）





1年後、『仮面ライダーガヴ』を駆け抜けて、週プレ初表紙に大抜擢！ そして初水着グラビアに挑戦！ 秋田県・田沢湖を舞台に、身長167cm、規格外の美脚を大胆に見せてくれています。幸果さんのギャルマインドが彼女自身にも宿っているのか、ギラギラと自信に漲っているような堂々とした笑顔が印象的です。まだ見ぬ魅力から目が離せなくなる大増量の1冊！



宮部のぞみデジタル写真集『春、トキドキ雪。』（撮影／Takeo Dec.）





そしてこのたび、二度目の表紙に登場！ 今回の撮影は大分県。最初で最後（!?）の雪原グラビアに挑戦しました。白い雪、白いマフラー、そして白い水着。透明感のある肌と美脚が輝く抜群のスタイルで、降り積もる雪の中で存在感を放つ。寒そうだけれど、ポジティブなオーラも感じられます。そして、老舗温泉旅館でしっぽりお湯に浸かり、これまでにない大人の表情も見せてくれました。"幸果さん"から宮部のぞみに戻った日から半年がたち、次のステージへ挑む彼女の"今"をありのままに。静かに、確かに、変わっていく。その瞬間を見逃さないでほしい。

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宮部のぞみ特集は「週プレグラジャパ！」特設サイトにて公開中です！

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