「指示役」とみられる、指定暴力団・山口組弘道会系の組幹部、狩野仁琉容疑者（21）今年1月、東京・上野の路上で、両替目的で香港に持ち運ばれる予定だった現金約4億2300万円が奪われた事件で、警視庁は暴力団組員の男ら7人を事後強盗容疑で逮捕した。同事件の直後には、羽田空港でも約1億9000万円の現金を持った両替商の男性4人組が襲撃され、そのまま渡航した香港で約5100万円を強奪されるという事件も起きており、両事件の関連