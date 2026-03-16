結婚、転勤、進学…… 新天地での生活をスタートしようとした矢先、思わぬトラブルに巻き込まれた経験はあるだろうか？引っ越し先はどんな地域なのか、住民はどんな人が多いのかなど、事前に調べるとしても限界はあるため、住んでみないとわからないことが多いというのが実情だろう。今回は、転勤を機に引っ越した先で、中年ヤンキーと一触即発のトラブルになったことがあるというタケルさん（36歳・仮名）が、そのエピソー