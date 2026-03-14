「少しだけ」のつもりが、いつの間にか引き返せないことになってしまう……。買い物依存は、単なる浪費ではないのかもしれません。寂しさや不安、承認欲求を埋めるための行動が、やがて家族の信頼や生活基盤を揺るがしてしまうこともあるようです。エピソード1：「私の10万円はどこ？」義姉の「返しません」宣言アキ（仮名）さんは小学1年生の娘を育てています。5年前、義姉家族が近所に越してきました。義姉は妊娠中で、アキさん