俳優の竹内涼真（32）が13日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。オフショットを披露した。竹内はハートの絵文字を添えて「ついに会っちゃった」とつづり、とろサーモン久保田との2ショットを投稿した。久保田は竹内の実妹でタレント・モデルのたけうちほのかと24年に熱愛、同棲中であることが報道され、以降双方が出演番組などで交際について言及している。