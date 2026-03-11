レクサス新型「ES」まもなく発売！レクサスはラグジュアリーセダンの新型モデル「ES」を2026年春に国内導入する予定です。2025年10月1日には関係者向けに日本仕様のグレードや詳細スペックが初公開されていますが、どのようなモデルへと進化するのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが「新型ES」です！（30枚以上）1989年の誕生以来、ESは北米市場を皮切りに世界80以上の国々で愛されており、2024年に中国市場で累計販