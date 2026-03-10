メ～テレ（名古屋テレビ） 露天風呂に入浴していた当時3歳の女の子を盗撮したなどとして、長崎県の男が再逮捕されました。 再逮捕された長崎県の無職、吉浦博行容疑者（42）は去年9月、長崎県内の露天風呂に入浴中だった当時3歳の女の子を数百メートル離れた場所から盗撮し、データを茨城県の中学校教師、鈴木雄大容疑者（32）ら2人に送信した疑いがもたれています。 調べに対し、吉浦容疑者は「女の子