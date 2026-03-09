原油価格の高騰を受け、東京電力ホールディングスが４月に使用する企業向け電気料金を引き上げる見通しとなった。企業向けの電気料金の算出方法は４月から見直し、前月の燃料価格を反映させるためだ。電気料金は、原油や液化天然ガス（ＬＮＧ）などの燃料価格に連動して決まる。従来は３〜５か月前の３か月平均から計算していた。家庭向け料金は、燃料価格を反映させる時期が変わらないため、現在の原油高騰を料金に反映させ