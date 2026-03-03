４億ドル（約６００億円）超えの将来契約という「究極の守り」を投げ捨て、ＷＢＣ米国代表が求めたのは日本に奪われた「世界一」の称号だった。米全国紙「ＵＳＡＴＯＤＡＹ」の看板記者ボブ・ナイチンゲール氏による最新リポートが今、全米の野球ファンの間でリベンジムードをあおる熱狂を呼び起こしている。２０２６年の第６回ＷＢＣ開幕を目前に控え、アリゾナに集結したチームＵＳＡ（米国代表）が抱く「打倒・日本」への