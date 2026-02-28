マイネオのオプション「パケット放題 Plus」が「パケット放題 3Mbps」に改称！最大3Mbpsが正式リリースオプテージは25日、移動体通信事業者（MNO）から回線を借りて仮想移動体通信事業者（MVNO）として提供している携帯電話サービス「mineo」（ https://mineo.jp ）におけるデータ使い放題オプション「パケット放題 Plus」を「パケット放題 3Mbps」に名称変更して2026年3月10日（火）より正式に提供開始するとお知らせしています。