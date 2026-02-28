携帯電話サービス「mineo」のオプション「パケット放題 Plus」が「パケット放題 3Mbps」に改称されて最大3Mbpsが3月10日より正式提供
|マイネオのオプション「パケット放題 Plus」が「パケット放題 3Mbps」に改称！最大3Mbpsが正式リリース
オプテージは25日、移動体通信事業者（MNO）から回線を借りて仮想移動体通信事業者（MVNO）として提供している携帯電話サービス「mineo」（ https://mineo.jp ）におけるデータ使い放題オプション「パケット放題 Plus」を「パケット放題 3Mbps」に名称変更して2026年3月10日（火）より正式に提供開始するとお知らせしています。
料金（金額はすべて税込）はパケット放題 Plusから変更はなく、料金プラン「マイピタ」のデュアルタイプ（音声通話対応）の3GB・7GBコースおよびシングルタイプ（データ通信のみ）の7GBコースの場合には月額385円、15GB・30GB・50GBコースの場合には無料となります。また現在「2026春のマイネオ割」キャンペーンが実施されており、パケット放題 Plusが最大9カ月間に渡って毎月最大275円割引となっていますが、パケット放題 3Mbpsに変更後も同様となるということです。
合わせてパケット放題 3Mbpsおよびパケット放題 1Mbpsでは「mineoスイッチ」をONにした状態で直近3日間で10GB以上の利用があった場合、スイッチON・OFFのいずれの場合も通信速度を最大200kbpsに制限するという混雑回避のための速度制限がありますが、今回のパケット放題 3Mbpsの正式提供開始後は速度制限中もスイッチONなら最大200kbps（速度制限中）、スイッチOFFなら通常速度で利用できるように改善するということです。
またサービス内容の変更に伴い、パケット放題 Plusを利用中の場合には3月10日以降に一度、mineoスイッチをOFFにして再びONにすることによってパケット放題 3Mbpsが適用されるとのこと。それまではスマートフォン（スマホ）など向けアプリ「mineo」やオンラインサポート「マイページ」上で「通信速度最大1.5Mbps適用中」と表示されてしまうため、同社では切り替え操作をするように案内しています。
mineoではデータ使い放題オプション「パケット放題」を2020年3月に提供開始し、当初は最大500Kbpsで提供されていましたが、その後、2021年3月より試験的に最大1.5Mbpsに増速するトライアルを行い、高評価だったことから最大1.5Mbpsのパケット放題をパケット放題 Plusと改称して2021年6月より提供してきました。その後、前述通りに2025年9〜10月および2025年12月よりさらに最大3Mbpsに増速するトライアルを実施していました。
今回、その最大3Mbpsに増速するトライアルにおいてアンケートを実施し、最大1.5Mbpsでは「十分すぎる速度で、快適」および「十分な速度で、ちょうど良い」がそれぞれ5％と18％で合計23％だったのに対し、最大3Mbpsに増速した場合にはそれぞれ16％と52％で合計68％になったとし、動画コンテンツが主流化した今、1.5Mbpsでは少し物足りないと感じていた人も最大3Mbpsならより快適に利用できると判断して正式に最大3Mbpsで提供開始することになったということです。
またアンケートでは最大3Mbpsへの増速を希望するかという項目において77％の人が「希望する」と回答し、最大3Mbpsの正式なリリースの需要は十分にあると確認できたとのこと。一方、少ないながらも2％の人からは「希望しない」との意見があり、増速前の1.5Mbpsの方が良かったと回答した人から理由を確認したところ、主な理由は（1）速度制限を気にしながら使わないといけなくなった、（2）速度制限を避けるため動画アプリの解像度を下げているなどといった速度制限の影響を懸念する声でした。そのため、合わせてmineoスイッチのON・OFFの際の速度制限の仕様も改善することにしたとしています。
