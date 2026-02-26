「夢グループ」の石田重廣社長と歌手の保科有里が２６日、都内で行われた「バイオハザードレクイエム」の完成披露発表会に参加した。ゲームソフト「バイオハザード」の最新作と「夢グループ」がコラボを実現。ゲームソフトとぶら下がり健康器がセットとなったコラボ商品「恐怖の悪夢セット」が発売された。ゲームで凝り固まった体を、ぶら下がり健康器にぶら下がって伸ばすというコンセプトのもとでのコラボとなったが２０日