2月25日、人気アイドルグループ「Snow Man」の “舘さま” こと宮舘涼太と、日本テレビ・黒田みゆアナウンサーの熱愛が『女性セブンプラス』に報じられた。「宮舘さんは、STARTO ENTERTAINMENT社きっての人気グループ・Snow Manに所属するアイドル。独特な王子様キャラは、老若男女に受けがよく、バラエティ番組で大活躍しています。『ラヴィット！』（TBS系）の隔週火曜レギュラーを務めるほか、『黄金のワンスプーン！』（TBS