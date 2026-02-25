J1番記者さんが『J1の今』を伝えるJ論チャンネル。・中野和也さん「SIGMACLUBweb」・海江田哲朗さん「スタンド・バイ・グリーン」上記サイトの2人が『J1百年構想リーグ WEST 第3節 セレッソ大阪 vs サンフレッチェ広島』について語った動画となります。◯関連LIVE・現地取材番記者が語る！J1百年構想リーグ第3節レビューショー