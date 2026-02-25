25日朝早く、岐阜県高山市の国道で土砂崩れがおき、1人が病院に搬送されました。高山市土木事務所などによりますと、25日午前5時半ごろ、高山市丹生川町の国道158号で「土砂崩れが起きて、土砂が道をふさいでいる」などと通行人から通報がありました。40代の男性が運転する車が土砂に乗り上げ、男性は市内の病院に搬送されました。意識はあり、命に別条はないとみられています。山ののり面の数十メートルが崩れ、土砂は道路の50メ