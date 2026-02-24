親との同居の話が持ち上がると、いろいろなことを考えなければいけませんよね。しかもどちらかの親と同居、ではなく両家の親と同居するとなると、さらに気をつかうものではないでしょうか。今回の投稿者さんも親たちとの同居について悩んでいることがあるようです。『両家の親と同居になるかもしれません』現在、義母と同居している投稿者さん夫婦。最近になって投稿者さんの実父が亡くなり、実母はひとり暮らしになりました。投稿