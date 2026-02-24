＜実母と義母が同居＞ひとり暮らしになった親を迎え入れたいけど、両家が一緒に住むってあり？
親との同居の話が持ち上がると、いろいろなことを考えなければいけませんよね。しかもどちらかの親と同居、ではなく両家の親と同居するとなると、さらに気をつかうものではないでしょうか。今回の投稿者さんも親たちとの同居について悩んでいることがあるようです。
『両家の親と同居になるかもしれません』
現在、義母と同居している投稿者さん夫婦。最近になって投稿者さんの実父が亡くなり、実母はひとり暮らしになりました。投稿者さんとしては、これからもひとり暮らしを続けさせるのは不安だと考えています。そこで今、義母と同居している家に実母を呼び寄せようかと計画しているのだそう。ちなみに義実家は広く、両家とも比較的裕福なため経済的な心配もないそうです。投稿者さんたちは同居20年のベテラン。義母は活発な人でいつも外出しているため、摩擦も少ないのではないかと考えているようですね。このような状況ならば、あとは旦那さんと義母の了承さえあれば比較的スムーズに話が進むように思えますが……？
ところがママたちのコメントには否定的な意見が目立ちました。
『うまくいく未来が見えないよ』
『ぜーったいにやめたほうがいい！ 近くに賃貸のマンションはないの？ 徒歩数分のところにひとり暮らししてもらったほうがいいと思う』
どうしてこれほどまでに反対意見が集中するのでしょうか。それは両家の親との同居という問題が、お金や家の広さといった物理的な問題では解決できないものだと考えられたからでしょう。根深い人間関係の問題が潜んでいると判断されたようです。
『いくら家が広くても裕福でも、両家の親を一緒に住まわせるのは無理があるよ。実母も義母も、両方納得してるの？ 旦那さんは？ ひとりでも難色を示したらやめるべきだよ』
「お金がある」「家が広い」といった条件は大切でしょう。しかし両家の親がひとつ屋根の下で暮らすことで生じる摩擦や心理的負担の前では、何の解決にもならないのかもしれません……。
実母が居候の立場に？上下関係ができてしまう
ママたちが特に強く警鐘を鳴らしたのは、家の名義とそれに伴う立場の問題でした。投稿者さんによると、家の名義は義母とのこと。実母が義母の家に住むということは、実母が居候という立場になることを意味します。
『義母の家に実母が居候させてもらう形になるなら上下関係ができちゃうよ。実母の発言力がガタ落ちで可哀想なことになるのでは？』
『義母名義の家なんて、肩身狭くて自由に冷蔵庫も開けられない。お風呂の時間も何番目に入れるかわからないなんて窮屈だわ』
『親の立場から言わせてもらうと、娘の嫁ぎ先、しかも親と同居の家に同居するなんて絶対に考えられません。施設に入ったほうがよほど気が楽。肩身の狭い人生なんて絶対に嫌』
「娘が同居しているから」という理由だけで、実母が義母と対等な立場で生活するのは極めて難しいでしょう。家の中のルールはすべて義母が定めたものであり、実母さんは常に「同居させてもらっている」という意識から行動を制限されてしまう可能性があります。
すぐに同居ではなく、まずは近居から……
投稿者さんが実母の同居を望むのは「ひとり暮らしをさせたくない」「ないがしろにしたくない」という娘としての純粋な愛情からでしょう。「ずっと義母と同居してきて、実母を放置するなんて無理」と考える気持ちもよくわかります。しかしママたちは「自分の気持ちよりも母親の気持ちを優先すべき」だと指摘しました。娘のそばにいる安心感はある一方で、毎日誰かに気を遣い、お風呂や台所の順番を待つ生活。それは実母にとって本当に幸せなのでしょうか。よく話し合う必要がありそうです。代替案としてママたちが提案したのは「まずは近居」というアイデアでした。
『相性の問題もあるから、徒歩圏の近居で始めたほうがいいと思う。泊まってもいいし、帰ってもOKぐらいの緩い状態で始める。大丈夫そうであれば引っ越し』
『いきなり同居したら、全員が気をつかって生活することになりそう。それなら近くに投稿者さんと半同居できる部屋を借りたら？ 同居より行ったり来たりの生活のほうがよさそう』
『お金に余裕があるなら、すぐ近くのアパートを借りてあげて毎日様子を見に行くほうが気楽に過ごせそうではあるけど』
ひとまず「近くに部屋を借りる」というアドバイスが寄せられました。自宅の徒歩圏内に賃貸を借りるのが、最も現実的かつ平和な解決策だと考えられたのでしょう。毎日顔を出して、食事を作ってあげることもできますし、実母さんは「家主」として自分のペースで生活できます。実際に同居するかどうかは、まず近居で暮らしてみてから考えるという方法も取れますね。
両家の親との同居を計画した投稿者さん。しかしその選択は、お金や家の広さといった条件がそろっていても、「人間関係」が想像以上に高いハードルとなるのでしょう。投稿者さんの愛情は尊いものですが、その愛情が実母の老後を「肩身の狭い居候生活」にしてしまわないか、今一度冷静に立ち止まって考える必要がありそうです。