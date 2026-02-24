札幌・厚別警察署は2026年2月23日、住所・職業・年齢すべて自称の札幌市厚別区に住む無職の男（56）を窃盗の疑いで現行犯逮捕しました。男は2月23日午後4時半ごろ、札幌市厚別区厚別中央2条5丁目のスーパーで消臭スプレー2点（販売価格合計501円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、2月23日午後4時ごろ、店舗の警備員から「万引きした男が再来店しています」と110番通報がありました。警備員は通