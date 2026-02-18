ACLEMD8 町田 3（2-1）2 成都19:01 キックオフ町田市立陸上競技場入場者数3,653人試合データリンクはこちら町田は7分、林幸多郎のパスをイェンギがヘディングで合わせてあっさり先制する。その後も相手の甘い寄せにボールを失うことなくゲームを支配し、25分、徳村楓大が出したパスをペナルティエリアの外から白崎凌兵が豪快に決めて2点目を奪う。このまま大差のゲームになるかと思われたが、思わぬところに落とし穴が待ってい