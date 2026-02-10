今季から米大リーグで導入される「ロボット審判」こと自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）は、３月のワールド・ベースボール・クラシックでは導入されない見込みであると９日（日本時間１０日）、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。同システムは、原則として球審がボール、ストライク判定をするが、投手、捕手、打者が投球直後に帽子やヘルメットをたたくジェスチャーをしてチャレンジをすると、機