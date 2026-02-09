韓国で来る6月3日投開票の統一地方選挙が約4カ月後に迫る中、選挙管理委員会が一人の立候補予定者をディープフェイク映像を利用した虚偽事実公表の疑いで警察に告発した。2023年末に関連法が新設されて以降、初めての告発事例となる。【写真】「高市首相、アイドル級人気」韓国が報じた自民圧勝劇2月9日、中央選挙管理委員会によると、蔚山南区（ウルサン・ナムグ）選挙管理委員会は公職選挙法違反の疑いで立候補予定者A氏を警察に