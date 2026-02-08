「16歳で妊娠」。36歳美人ママ＆18歳長女の2ショットが「姉妹みたい」と話題になった。【映像】「姉妹みたい」と話題になった2ショット（顔出しあり）ABEMAにて2月8日に放送された『ななにー 地下ABEMA』#105では、「波乱万丈！シンママ＆シンパパ大集合！壮絶な過去！リアルな今を激白SP」と題した企画が展開。この中で17歳で出産し、現在、5児の母であるあいりさん（36歳）に注目が集まった。あいりさんは16歳で妊娠、検査