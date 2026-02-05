左からチームみらい・安野貴博党首、日本保守党・百田尚樹代表、共産党・田村智子委員長、国民民主党・玉木雄一郎代表、中道改革連合・野田佳彦共同代表、高市早苗首相（自民党総裁）、日本維新の会・藤田文武共同代表、参政党・神谷宗幣代表、れいわ新選組・大石晃子共同代表、社民党・福島瑞穂党首通常国会冒頭の衆院解散――60年ぶり。前回の総選挙から1年3ヵ月という短さ――46年ぶり。解散から投開票日まで16日という期間――