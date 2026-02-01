大人気育成ゲームやアニメ、舞台、朗読劇などに出演し、「あまりにもビジュアルが整いすぎている」と巷で話題の声優・小島菜々恵が、自身初となるスチール作品でもあるVOICE PHOTO BOOKをリリース！「二人きりの熱海デート」をテーマに撮影したデジタル写真集の話をはじめ、理想のデートプランや写真に対する思いなどを語ってもらいました。【写真】この記事の写真を見る＊＊＊【おいしすぎて感嘆の声を上げてしまいました