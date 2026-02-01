ホンダ・N‐BOXなぜホンダの軽スーパーハイトワゴン・N-BOXだけが群雄割拠のニッポン市場で勝ち続けるのか。本当に死角はないのか。そして、王者に牙をむく"ガチライバル"は!?【写真】N‐BOXのライバル車＊＊＊国内の自動車市場で、またしても"N-BOX無双"が炸裂した。自販連（日本自動車販売協会連合会）と全軽自協（全国軽自動車協会連合会）が発表した2025年の国内新車販売ランキングで、ホンダの軽スーパーハイトワゴン