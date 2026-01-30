動画配信サービス「Prime Video」は、2月に配信開始となる新着作品ラインアップを発表した。昨年公開された話題の日本映画、米倉涼子主演のPrime Original『エンジェルフライト THE MOVIE』やNumber_iの全国ツアー最終公演の独占配信もある。【画像】主な配信作品のキービジュアル昨年2月に公開され、興行収入20.5億円の大ヒットとなった劇場版『トリリオンゲーム』を、2月27日から見放題独占配信。世界を覆すハッタリ男・ハル