韓国代表が2026年WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で8強入りした場合、選手にボーナスが支給される規定が新設された。4大会ぶりの1次ラウンド突破へ、ベスト8を現実的な目標として制度面から後押しする。KBO（韓国野球委員会）は1月29日、「20日と27日にそれぞれ2026年第1回実行委員会と理事会を開催し、主要規約およびリーグ規定の改正案を確定した」と発表した。【写真】韓国プロ野球チア、開放的な大胆ビキニSHOT理事