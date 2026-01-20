19日、広島市中区のマンションで住人の男性が訪ねてきた男に棒のようなもので殴られけがをしました。警察は強盗致傷の疑いで逃げた男らの行方を追っています。 19日午後９時１０分ごろ、広島市中区小町で「１階エントランスが血まみれで男が走って西の方に立ち去った」と目撃者から通報がありました。 警察によりますと、このマンションに住む３０歳の男性は訪問してきた男らに、男性の部屋やエントランスで棒のようなもので殴ら