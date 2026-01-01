ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 安住紳一郎アナウンサー、昨年末に第1子女児が誕生していたことを公… 安住紳一郎 エンタメ・芸能ニュース スポーツ報知 安住紳一郎アナウンサー、昨年末に第1子女児が誕生していたことを公表 2026年1月1日 6時57分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと TBSの安住紳一郎アナが1日、昨年末に第1子女児が誕生したことを公表した 「THE TIME,」の生中継中に、「みなさまに報告があります」と言及 「3288グラム、女の子が生まれました」と明かし、スタジオは驚きに包まれた 記事を読む おすすめ記事 今田耕司ら「アローン会」5年ぶり新メンバー加入 年末恒例のBBQをTV放送…1パック1万円以上の高級肉 2025年12月30日 19時5分 TBS・田村真子アナの“幸せ”報告にSNS騒然「一気に目が覚めた!!」「年の瀬にビッグニュース」 2025年12月26日 8時53分 木村拓哉、友人の武田真治から誕生日プレゼントを受け取るも、直後にハプニング「痛ってえ！」 2025年12月31日 18時13分 宮里莉羅、昨年結婚し６月に男児出産していた 会社も設立「今年は5倍くらい飛躍する1年に」 2026年1月1日 4時0分 紅白リハ2日目 BE:FIRSTからスタート【第76回NHK紅白歌合戦】 2025年12月29日 10時28分