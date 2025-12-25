勢いか、経験か。ワールドカップのメンバー選考で、そんな究極の選択を迫られた際、日本代表の森保一監督はどちらに重きを置くのか。その問いを、指揮官本人にぶつけた。気になる答は──。勢いと経験の両方が備わっていれば理想だ。その象徴が今の上田綺世だろう。クラブでのキャリアを着実に積み上げ、今季はオランダ・リーグでゴールを量産。日本代表のエースストライカーは誰かと尋ねられれば、誰もが彼の名前を挙げるはず