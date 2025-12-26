バドミントン・全日本総合選手権」（２６日、京王アリーナＴＯＫＹＯ）混合ダブルス日本代表の斎藤夏（２５）＝ＰＬＥＮＴＹＧＬＯＢＡＬＬＩＮＸ＝が取材に応じた。緑川大輝（２５）＝ＮＴＴ東日本＝とのペア解散の経緯を明かし、涙とともに心の内を告白した。緑川は昨夏のパリ五輪女子ダブルスで銅メダルを獲得した“元シダマツ”の松山奈未（再春館製薬所）との新ペア結成を１１月に公表していた。取材エリアに現れ