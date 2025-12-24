松屋フーズ（東京都武蔵野市）の飲食チェーン「松屋」が、クリスマスと年末年始の特別企画として、サイドメニューの無料券「選べる4種のサイドメニュー無料サービス券」を12月25日午前10時に配布開始します。【写真】すごい！豪華！「2026年懸賞付きグルメ福袋14種27食」の中身がコレ！対象のサイドメニューは、「ポテトサラダ」「生玉子」「半熟玉子」、テイクアウト限定で「みそ汁」の4種類です。サービス券は2026年1