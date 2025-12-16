バイク事故で入院していたユーチューバーの“青年革命家”ゆたぼんが、退院後の近影を公開した。ゆたぼんは６日にＸやインスタグラムで「【悲報】入院する事になりました」と報告。８日にＹｏｕＴｕｂｅで「【ご報告】人身事故にあいました」と明かし、「普通に法定速度を守ってバイクを走行中、対向車線を走っていた車がいきなりセンターラインを越えて突っ込んできたんですよね。で、僕は避ける暇もなくボーンと衝突して、人