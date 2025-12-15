鎌田はマンC戦の後半に負傷交代イングランド1部クリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地が、ハムストリングの負傷により数週間離脱することが確定した。マンチェスター・シティ戦（0-3）で負傷交代しており、指揮官オリバー・グラスナー監督が「数週間離脱するだろう」と言及したと、海外メディアは報じている。現地時間12月14日に行われたプレミアリーグ第17節マンチェスター・シティ戦で、鎌田は先発出場を果たしたが、後半2