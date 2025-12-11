ラグビー・リーグワンは11日、2部のNECグリーンロケッツ東葛（GR東葛）の譲渡先が決まったと発表した。GR東葛は、親会社の日本電気株式会社（NEC）がチームをこれ以上継続させられないと判断したため今年8月から第三者への譲渡を検討。東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）が譲渡先としての適格性や資格条件を満たしていると判断され、11日にJR東日本及びNECから譲渡契約締結が発表された。譲渡が成立しなければ2025―2026シ