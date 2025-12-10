脳出血で療養中のモデルで俳優の清原翔（３２）が、人気ファッション誌「ＭＥＮ’ＳＮＯＮ‐ＮＯ（メンズノンノ）」に登場することが明かされた。１０日までに清原と同誌の公式ＳＮＳが更新され、「清原翔、最近どう？２０２６年１・２月合併号は『メンズノンノモデル号』ということで、清原に絶対出てもらいたい！そんな編集部全員の想いを込めて清原にオファーしたところ、療養中にも関わらず出演を快諾してくれた！」と