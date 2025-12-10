米津玄師の「感電」が、10日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数4億回を突破した。【動画】米津玄師「感電」MV週間再生数は148.1万回（1,480,516回）を記録。累積再生数は4億68.0万回（400,680,354回）となり、「KICK BACK」「Lemon」に続く、自身通算3作目の累積再生数4億回突破作品となった。本作は、2020年8月5日に配信開始。俳優の綾野剛と星野源がダブル主演を務めたドラマ『MIU404』（T