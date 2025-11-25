ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 飯豊連峰で救出された身元不明の男性が死亡 クマに襲われた可能性 クマ（動物） 時事ニュース TeNYテレビ新潟ニュース 飯豊連峰で救出された身元不明の男性が死亡 クマに襲われた可能性 2025年11月25日 12時7分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 新潟県胎内市の飯豊連峰の山中で倒れていた身元不明の男性 県警のヘリコプターが救出するも、その後、死亡が確認された かなりの損傷があったとされ、男性のそばではクマ1頭が目撃されたという 記事を読む おすすめ記事 那須川天心が判定負け、ファンに土下座 世界初挑戦で元王者・井上拓真に 格闘技55戦目で初黒星 2025年11月24日 21時35分 日本と中国を結ぶ12航空路線で全便欠航 2025年11月24日 21時10分 「なんでこんなバカが国のトップなの？」カリスマ的な人気を誇るアーティスト 高市首相の“洋服選び”投稿に怒り爆発 2025年11月24日 17時15分 松本さん報道、講談社に220万円賠償命令 2025年11月25日 10時30分 中国の火鍋店でスープと燃料を間違って混入 １１人が病院に搬送 2025年11月24日 18時45分