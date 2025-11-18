交際中の女性に対して包丁を示して脅したなどとして、高松市の男が逮捕されました。 暴行・暴力行為等処罰に関する法律違反の疑いで逮捕されたのは、高松市の警備員の男（25）です。 警察によりますと、男はきょう（18日）午前6時40分ごろから午後0時ごろまでの間に、高松市に住む交際中の女性（25）の住居で、女性の顔面を殴打するなどの暴行を加え、女性の家にあった包丁を手にして「今日、お前を殺すから」などと脅した疑いが