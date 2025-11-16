１５日午後９時３５分頃、兵庫県警明石署の別館２階にある道場で、同署警務課の男性巡査長（４３）が頭から血を流して倒れているのを、署員が発見した。巡査長は病院に搬送されたが、約１時間半後に死亡が確認された。近くには拳銃があり、同署は自殺を図ったとみて調べている。同署の発表では、巡査長は１５日、宿直勤務をしていた。姿が見当たらなくなったため複数の署員で捜したところ、制服姿であおむけの状態で倒れている