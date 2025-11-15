ニューストップ > 国内ニュース > 資生堂が今期520億円の大赤字 広告展開の「センス」が転落の要因か 資生堂 時事ニュース 日刊ゲンダイDIGITAL 資生堂が今期520億円の大赤字 広告展開の「センス」が転落の要因か 2025年11月15日 9時26分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 資生堂は10日、12月期の連結純損益予想を520億円の赤字に下方修正した 同社の広告展開の「センス」に赤字転落の要因があると見る声も 「マキアージュ」の広告に古川琴音を起用したことに反発意見も上がっていた 記事を読む おすすめ記事 【速報】中国が日本への渡航を控えるよう注意喚起「日本の指導者の挑発的発言が滞在する中国人に重大なリスク」 2025年11月15日 2時44分 「電子レンジ、サランラップ、缶詰…に共通するものは？」国民・榛葉幹事長が突然のクイズ…高市総理が“即答した答え” 2025年11月14日 6時0分 【速報】「Aぇ！group」草間リチャード敬太さん(29)を略式起訴 公然わいせつの罪 東京区検 2025年11月13日 16時39分 ストーカー被害の日本代表ＭＦ中村敬斗 容疑者逮捕に心境「限度を超えていた。捕まって良かった」 2025年11月14日 23時16分 【速報】サッカー日本代表の中村敬斗選手へのストーカー容疑で65歳の自称フリージャーナリストの女逮捕 2025年11月14日 18時9分