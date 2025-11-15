古川琴音（Ｃ）日刊ゲンダイ日刊ゲンダイDIGITAL

資生堂が今期520億円の大赤字 広告展開の「センス」が転落の要因か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 資生堂は10日、12月期の連結純損益予想を520億円の赤字に下方修正した
  • 同社の広告展開の「センス」に赤字転落の要因があると見る声も
  • 「マキアージュ」の広告に古川琴音を起用したことに反発意見も上がっていた
