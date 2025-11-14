経営再建中の日産自動車は１４日、ショッピングモール内に設ける車両の展示専門店を、２０２７年度をめどに３０店超に倍増させると発表した。ブランド力の低下で国内での販売不振が続くなか、モール内への出店を加速させることで新たな顧客との接点を増やしたい考えだ。展示専門店では、スタッフが来店客に対して車両の特徴や価格などの説明を実施する。販売契約などの手続きは近隣の販売店で行う仕組みだ。日産は２０１６年度