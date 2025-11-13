福岡県庁読売新聞オンライン

約30回にわたり同じ女子生徒にわいせつ行為か 20代教諭を懲戒免職

  • 福岡県教育委は13日、県立学校の20代の男性教諭を懲戒免職にしたと発表した
  • 教諭は約30回にわたり同じ女子生徒にわいせつ行為を繰り返したという
  • 県教委に対し、「生徒の人生に悪影響を及ぼしてしまった」と話したとのこと
