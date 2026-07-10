面接官とどれだけ話が盛り上がったとしても、それが採用に直結するとは限らないようだ。東京都に住む40男性（事務・管理・検品）から、20歳の時に経験したという不可解な面接のエピソードが寄せられた。とある小さな会社を受けたときのこと。約束していた13時に訪問したところ、面接担当として社長と社長夫人、そして工場長の3人が現れた。（文：渋谷亜樹世）「その時間を他に使いたかったし悔しかったです」男性は当時の状況につ