【ビフォー】髪が耳を隠すほど伸びている少年／投稿主さん提供＝画像をトリミングしていますまいどなニュース

くせ毛に悩む中1男子が東京の美容院でアップバングスタイルに大変身

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 北海道在住の中学1年生が年末帰省中に東京の美容室を訪れ変身した
  • くせ毛を生かしたアップバング×刈り上げスタイルへの変身動画がSNSで拡散
  • 「来て本当によかった」という少年の言葉が横井拓徹さんの心に残ったという
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. ミュウツー 渋谷から突然消える
  2. 2. 山瀬まみ「脳の一部は戻らない」
  3. 3. 「殺」「刺」など野球用語代替へ
  4. 4. 「Nクールおじさん」CM契約満了
  5. 5. 水原氏から大谷へ驚きの返済計画
  6. 6. 山本太郎氏「やめた」政界引退へ
  7. 7. れいわ・大石氏も辞任、離党発表
  8. 8. 加賀まりこ 救急搬送されていた
  9. 9. 外免切替厳格化 外国人が教習へ
  10. 10. なんで口外した? 佐藤二朗に疑問
  1. 11. 韓国国会がW杯敗退の原因を調査
  2. 12. 女子刑務所 被害者怒る程快適か
  3. 13. マック 大量廃棄の悪夢再来か
  4. 14. 大物劇作家登場で佐藤二朗変化か
  5. 15. 橋本愛「肉声」出さない理由とは
  6. 16. 縁起の良い「白いスズメ」現れる
  7. 17. 本田、日本サッカーの弱点指摘
  8. 18. 「食べてください」ストーカーか
  9. 19. 中国でヘビ900匹脱走 女性が死亡
  10. 20. 三笘薫 信号無視で人身事故か
  1. 1. 山本太郎氏「やめた」政界引退へ
  2. 2. れいわ・大石氏も辞任、離党発表
  3. 3. 外免切替厳格化 外国人が教習へ
  4. 4. 韓国国会がW杯敗退の原因を調査
  5. 5. 女子刑務所 被害者怒る程快適か
  6. 6. マック 大量廃棄の悪夢再来か
  7. 7. 縁起の良い「白いスズメ」現れる
  8. 8. 「食べてください」ストーカーか
  9. 9. 三笘薫 信号無視で人身事故か
  10. 10. 三重県庁 問題を受けUSB対策強化
  1. 11. 学校で私服洗濯した教員の評判
  2. 12. 36歳女、友人を10カ所以上刺す?
  3. 13. スズキ、50万台あまりリコール
  4. 14. 急増する「逆カスハラ」の実態
  5. 15. バーやスナック 喫煙に届出義務
  6. 16. 山本太郎氏 記者質問でバトル
  7. 17. 手足口病 大阪府でも警報レベル
  8. 18. 他人のポイントでポケカ購入か
  9. 19. 「スーパーエルニーニョ」発展か
  10. 20. 不倫より…最高検の「傲慢」物議
  1. 1. れいわ新選組、党名を変更へ
  2. 2. 唇縫合 女性がうずくまっていた
  3. 3. 片面だけカラー包装 意外な反響
  4. 4. 鈴木宗男議員が法務大臣に激怒
  5. 5. 三笘薫が人身事故 事務所が謝罪
  6. 6. 「愛子天皇」阻止? 隠れた本音
  7. 7. doda新診断やった予想外の結果
  8. 8. マンジャロで38kgに 語る後遺症
  9. 9. 唇縫合 意味深行動カメラ捉える
  10. 10. 長期金利一時2.900％で官房長官“積極財政”は「拡張的に規模追求ではない」
  1. 11. リニア工事が原因か 各地で異変
  2. 12. スマホ注文できぬ 高齢男性激怒
  3. 13. トー横キッズ「飛び降りは迷惑」
  4. 14. NHK3年連続赤字、制作費大幅減か
  5. 15. ジンギスカンは相性×に異議あり
  6. 16. リカバリーサンダルは足痛める？
  7. 17. 高市首相の2兆円投資に批判の声
  8. 18. 「軽自動車はモテない」のウソ
  9. 19. はま寿司で再度迷惑行為か 物議
  10. 20. れいわ新選組・山本太郎氏、党の代表を辞任し政界引退を表明
  1. 1. 中国でヘビ900匹脱走 女性が死亡
  2. 2. トランプ氏 国名を言い間違える
  3. 3. 上海ロックダウン 異常な現実
  4. 4. 日本に満足も帰国 女性語る懸念
  5. 5. ドイツ 熱波で約5千人が死亡か
  6. 6. 中国福建省の工場火災 28人死亡
  7. 7. 台風9号 台湾で25年ぶり最強級
  8. 8. ハメネイ師邸宅 骨組みだけに
  9. 9. NY高層ビル 支柱ゆがみ 住民避難
  10. 10. 中国学者ら 比北端島を領有主張
  1. 11. 英誌発表 世界の住みやすい都市
  2. 12. トランプ氏「20倍の反撃」警告
  3. 13. ドイツ人が関西弁を愛するワケ
  4. 14. イラン南部 原発周辺が米軍攻撃
  5. 15. トランプ氏 イランに振り回され
  6. 16. トランプ氏 空港名に現職初命名
  7. 17. ガンバ大阪が戦うACLEプレーオフ会場が決定！韓国・江原FCの本拠地「江陵総合運動場」で8月11日に一発勝負
  8. 18. 米ICEの男性射殺 デモに1000人超
  9. 19. 商品未着で「いや、返金できないよ」米デリバリーの理不尽対応にAIで徹底抗戦
  10. 20. シャオミ失速で中国スマホに危機
  1. 1. トレーから横取り パン屋で被害
  2. 2. ソニー ピングー人気で売上2倍
  3. 3. ガラガラ…「朝サイゼ」の裏事情
  4. 4. 82歳の発酵学者が毎日食べるもの
  5. 5. 「縄文時代は平和」大間違いか
  6. 6. dカード ドコモ銀行連携で高還元
  7. 7. ファミマ初「旗艦店」をオープン
  8. 8. ラウワン取締役に元ミセスの人物
  9. 9. ogawaやDODがAmazonで最大半額に
  10. 10. 高須幹弥 リボ払いは危険と訴え
  1. 11. 高額療養費 改正の恩恵と負担増
  2. 12. 全東信 架空預金など4種の不正
  3. 13. 三菱自、ヒト型ロボット量産検討
  4. 14. 変動金利 上昇局面で固定が浮上
  5. 15. かっぱえびせん フルカラー再開
  6. 16. 伯父の2000万円 甥が直面した壁
  7. 17. 三重県庁 USB47個にマルウェア
  8. 18. 夫婦で割れた 老後資金の運用
  9. 19. VW 経営再建へ車種を大幅絞込み
  10. 20. 魚の油で腎臓病リスクが低下
  1. 1. 40%OFF以上 Amazonの即ポチ商品
  2. 2. 寝苦しい夜に 人気の快眠グッズ
  3. 3. iPhone値上げ前に今が買い時か
  4. 4. 山崎実業「tower」がSALE価格に
  5. 5. グンゼの汗ケアインナーがSALEに
  6. 6. モンベルがAmazonで最大42%OFFに
  7. 7. AirPodsなどイヤホン最大44%OFF
  8. 8. ナノ・ユニバースが最大44%OFFに
  9. 9. 飲食料品がAmazonで最大57%OFFに
  10. 10. どれ買う? Fire TV Stickを比較
  1. 11. ザバスのプロテインが最大32%OFF
  2. 12. Ankerの充電器などが最大40%OFF
  3. 13. iPhone AirがAmazonで最大26%OFF
  4. 14. 「tower」の便利グッズがSALEに
  5. 15. UNDER ARMOURがAmazonで半額に
  6. 16. チャンピオンがAmazonで最大半額
  7. 17. FBI・Google 家電網を大規模摘発
  8. 18. ノースフェイスが最大46%OFFに
  9. 19. セールでApple製品が最大26％OFF
  10. 20. 子どもも大人もワクワク！屋台グルメが楽しめる『牛角の夏祭り』を開催へ
  1. 1. 「殺」「刺」など野球用語代替へ
  2. 2. 本田、日本サッカーの弱点指摘
  3. 3. ポスト八角理事長に意外な名浮上
  4. 4. 本田圭佑の発表に落胆の声続出
  5. 5. 森保監督の後任候補に大岩剛氏
  6. 6. ハーランド公認? 似ているキャラ
  7. 7. W杯 フランス代表が準決勝進出
  8. 8. W杯 史上最大の下克上Vを目指す
  9. 9. 南野とハーランドの絆が再び話題
  10. 10. 得点取り消し問題に委員長が言及
  1. 11. 「世紀の大誤審」再注目される
  2. 12. エジプトがW杯審判団追放を要求
  3. 13. W杯ベスト16が終了 優勝国を予想
  4. 14. W杯活躍の中村敬斗 初ロマンスか
  5. 15. 勇退後…森保監督に要職用意か
  6. 16. W杯 同じ一発退場で明暗分かれる
  7. 17. ハーランド激似 動画が1億再生超
  8. 18. 大谷ボブルヘッド日 5万人割れ
  9. 19. W杯で期待外れの選手や監督
  10. 20. 日星7-0 敗退で監督を退く決断
  1. 1. ミュウツー 渋谷から突然消える
  2. 2. 山瀬まみ「脳の一部は戻らない」
  3. 3. 「Nクールおじさん」CM契約満了
  4. 4. 水原氏から大谷へ驚きの返済計画
  5. 5. 加賀まりこ 救急搬送されていた
  6. 6. なんで口外した? 佐藤二朗に疑問
  7. 7. 大物劇作家登場で佐藤二朗変化か
  8. 8. 橋本愛「肉声」出さない理由とは
  9. 9. EXIT兼近 敷金200万円返ってこず
  10. 10. 佐藤二朗のSNS 注意していた後輩
  1. 11. USJの秋「バイオ」コラボ新登場
  2. 12. タカノトモノリさん急逝 闘病も
  3. 13. 橋本愛へエール「2人の有名人」
  4. 14. 板野友美 4歳娘は「インター」
  5. 15. 星街すいせい NPB始球式に登板
  6. 16. 渡辺えりの橋本愛「擁護」X混乱
  7. 17. ミセス&ミスドコラボ 異例の対応
  8. 18. 大野智 タトゥーに描かれた7文字
  9. 19. 小木 娘の海外留学代は1700万円
  10. 20. 西野亮廣 拠点を河口湖に移転へ
  1. 1. カロリー制限は無駄か 減量に罠
  2. 2. ちゃんみな襲った病 声への影響
  3. 3. 夏アクセ 絶対外せないルール5つ
  4. 4. 公文の先生が5カ月不在…親怒り
  5. 5. おじさんコーデ 専門家が改善策
  6. 6. 藤本美貴「クソみたいな旦那」
  7. 7. アラレちゃん役声優 珍事に遭遇
  8. 8. 2人目の夫、7人の子残し行方不明
  9. 9. コスプレイヤーの脱毛事情明かす
  10. 10. シャネル、豪華客船クルーズは新解釈のマリンルックがドレスコード【2018-19年クルーズ】
  1. 11. なぜ残業? 地獄耐えたのに悲劇
  2. 12. 圧巻の姿だ 黒嵜菜々子が新境地
  3. 13. 吉田沙保里 城本CMを完全再現
  4. 14. 脇見え下着見えにフォロー術あり
  5. 15. 推し活遠征費を補償する保険登場
  6. 16. 【まさかの展開】好きな人との食事に、友だちを連れて行くと...【最悪な事態】になって！？
  7. 17. CHANEL、期間限定ブティックを韓国のコンセプトストア「Boontheshop」で20日までオープン
  8. 18. シャネルは、色と素材でファッションをアートに【14SSパリウィメンズ】
  9. 19. レングス別グラデーションカラー髪カタログ♡ショート〜ロングまでずらり！
  10. 20. niko and …の魅力炸裂♡レトロポップな“ストレンジャー・シングス”コラボが登場