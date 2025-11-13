西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指している今井達也投手（２７）について１２日（日本時間１３日）、米ラスベガスで行われているＧＭ会議で担当するスコット・ボラス代理人が取材に応じて言及した。今井は今季、２４試合に登板して１０勝５敗で３年連続の２ケタ勝利。防御率１・９２は自己最高だった。すでにパドレスのプレラーＧＭが「いい投手だし、運動能力が高い。球速を出せて、直近数年で制球力もどんど